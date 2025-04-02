В РПЦ заявили россиянам о необходимости мучиться и терпеть

Человеку обязательно нужно мучиться и терпеть лишения. Об этом россиянам заявил протоиерей Андрей Ткачев, его мнение опубликовано в Telegram.

По словам священнослужителя Русской православной церкви (РПЦ), если в жизни человека все хорошо, это может говорить о том, что Бог оставил его.

«Нужно от чего-то мучиться. Нужно болеть чем-то. (...) Нужно какую-то тяжесть нести. Физическую, нравственную, духовную, внутреннюю, внешнюю», — высказался о необходимости страданий Ткачев.

Ранее Ткачев сравнил детей с животными и обвинил российских родителей в излишней мягкости.