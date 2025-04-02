Пикник Афиши объявил даты и места проведения в 2025

Фестиваль, как и в прошлом году, пройдет в двух городах, а в Москве вернётся на культовую площадку.

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Пикник Афиши будет летом

После громкого празднования своего двадцатилетнего юбилея в прошлом году, фестиваль в 2025 вновь приглашает провести лето в атмосфере музыки и культуры. Два незабываемых дня в разных городах, наполненных творчеством и вдохновением, ждут всех поклонников актуальной музыки и качественных развлечений.

Даты и локации

В Москве Пикник Афиши пройдет 21 июня на легендарной площадке — в музее-заповеднике «Коломенское», месте, которое давно стало символом самого фестиваля. Санкт-Петербург примет гостей 9 августа на полюбившемся живописном Елагином острове.

В чем особенности фестиваля?

© Пресс-служба

Афиша всегда была драйвером, открывая новые имена в музыке и искусстве, объясняя социальные тренды и явления, формируя вкусы и определяя моду. И Пикник – то пространство, где культура становится живой и доступной каждому, а тренды и явления ближе и понятнее тем, кто ищет вдохновение и хочет быть в курсе актуальных событий.

Именно здесь гостей фестиваля ждут уникальные выступления музыкантов, премьерные треки, нестандартные арт-инсталляции и интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией. Каждый год Пикник предлагает нечто большее, чем просто выступления артистов, превращаясь в площадку для культурного диалога и творческого самовыражения.

Насыщенная программа для всех возрастов

Пикник Афиши — это фестиваль, посвященный модной и прогрессивной музыке, и в 2025 году он станет ещё ярче и разнообразнее благодаря новому подходу к организации пространства и культурным мероприятиям для разных поколений. Аудитория, которая придет на фестиваль с детьми, сможет получить уникальный опыт за счет специально организованной инфраструктуры развлечений: от игровых площадок до интерактивных зон с подарками и полезной едой.

Забронируй летние эмоции сейчас

© Пресс-служба

Вместе с Пикником и единомышленниками лето можно провести так, как оно и должно проходить — ярко, весело и незабываемо! Каждый гость фестиваля найдет то, что близко именно ему: живую музыку, образовательные лекции, дизайнерские маркеты, кулинарные мастер-классы и многие другие активности.

Билеты по специальной цене early bird доступны к продаже со 2 апреля 2025 года.

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