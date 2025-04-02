Михаил Ефремов после колонии будет получать по 2,5 млн в день

Гонорар актера Михаила Ефремова, только что вышедшего из колонии, составит 2,5 миллиона рублей за день съемок. Об этом рассказал друг семьи артиста, продюсер Евгений Морозов.

«Гонорар Ефремова будет рекордным — 2,5 миллиона рублей за съемочный день», — передает слова Морозова «Комсомольская правда».

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Он добавил, что для актера уже сейчас «расчищают роли» в новых сериалах, а его гонорар значительно превысит доходы других актеров. До заключения Ефремов получал от 900 тысяч до 3,9 миллиона рублей за спектакль в «Современнике».