Михаил Ефремов после колонии будет получать по 2,5 млн в день

Ura.Ru

Гонорар актера Михаила Ефремова, только что вышедшего из колонии, составит 2,5 миллиона рублей за день съемок. Об этом рассказал друг семьи артиста, продюсер Евгений Морозов.

«Гонорар Ефремова будет рекордным — 2,5 миллиона рублей за съемочный день», — передает слова Морозова «Комсомольская правда».

Раскрыты планы Михаила Ефремова после выхода по УДО

Он добавил, что для актера уже сейчас «расчищают роли» в новых сериалах, а его гонорар значительно превысит доходы других актеров. До заключения Ефремов получал от 900 тысяч до 3,9 миллиона рублей за спектакль в «Современнике».

Общество
Видео
5