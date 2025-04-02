Познер раскрыл правду о своем «гениальном предательстве»

Владимир Познер на протяжении нескольких десятилетий остается одним из самых авторитетных деятелей отечественного ТВ, пользующимся практически безграничным доверием россиян. И это, несмотря на то, что долгие годы за ним тянулся шлейф невероятных слухов, вплоть до того, что он – «засланный казачок» из ЦРУ. Удивительно, но все это никоем образом не сказалось на народной любви, как и его длительное молчание по поводу СВО. Однако теперь все паузы сняты, Познер заговорил, как всегда, откровенно и обстоятельно. О том, почему «гениальный предатель», как называл его сатирик Михаил Задорнов, до сих пор остается «на плаву» и продолжает влиять на умы миллионов россиян, - в нашей статье.

Сын эмигранта - чужой среди своих

Владимир Познер поистине уникальная личность. 1 апреля знаменитый телеведущий, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», Почета, Дружбы народов и Почетного легиона, лауреат семи премий ТЭФИ отметил 91-й день рождения. Однако, как накануне сам признался коллегам-журналистам, «стариком себя не чувствует» и регулярно играет в теннис, чтобы в тонусе поддерживать физическое состояние.

Познер – сын еврея, в начале 20-х годов прошлого века эмигрировавшего из Советской России во Францию, и француженки, семья которой имела баронский титул. Сам будущий мэтр российского телевидения родился в Париже и был крещен в знаменитом Нотр-Дам-де-Пари по католическому обряду.

Детство Познера прошло в Штатах, где семья пережидала годы Второй мировой войны. Там в 1945-м родился его младший брат Павел. Их отец, Владимир Александрович, будучи начальником советского сектора отдела кино Военного департамента США, по слухам, активно сотрудничал с разведкой СССР и получил советское гражданство.

Владимир окончил МГУ, первое время зарабатывал на жизнь переводами, трудился литературным секретарем у классика советской литературы Самуила Маршака. Примечательно, что долгие годы Владимир Познер считал себя в СССР «чужим среди своих». Его неоднократно пытались отчислить из вуза за еврейское происхождение и «сомнительную» биографию (рождение и жизнь на «загнивающем» Западе).

«Я очень хотел быть русским, - признавался позже в своих авторских передачах Познер. – Я мечтал, чтобы меня считали русским, своим. Но мне давали понять неоднократно, что я – не свой. В конце-концов я согласился с этим».

Однако спустя годы, став уже маститым тележурналистом, сделавшим поистине головокружительную карьеру, Владимир Познер отнекивался от России как от Родины, в частности, заявив в интервью «Московскому комсомольцу», что он «не русский человек», поскольку «здесь не вырос и не чувствую себя здесь полностью дома». Возможно, поэтому он так часто и безапелляционно критиковал и нашу страну, и ее население.

Уважение к Горбачеву и народная любовь

Примечательно, что на протяжении всей карьеры в нашей стране, а в СССР о Познере узнали благодаря генсеку Горбачеву, лично «благословившему» новое явление на ТВ – телемосты, журналист сталкивался с серьезными обвинениями в свой адрес. То его подозревали в связи с американскими спецслужбами, то считали агентом КГБ. Кстати, Познер не отрицал, что советские спецслужбы настоятельно предлагали ему сотрудничество, но он отказался.

Карьера на отечественном ТВ начала развиваться у Познера с середины 80-х: совместно с американским коллегой Филом Донахью в 1985 году он провел телемост «Ленинград – Сиэтл», более известный как «Диалог через космос», в ходе которого открыто обсуждались положение евреев в СССР и инцидент со сбитым над Сахалином южнокорейским самолетом.

Для того времени это было словно глоток свежего воздуха, ведь ранее подобные темы либо замалчивались, либо активно корректировались. Поэтому для многих россиян Познер, как и Горбачев, стал настоящим символом «перестройки».

В своих поздних программах, уже авторских, Владимир Познер не боялся поднимать острые, порой весьма деликатные темы, за что снискал практически всенародную любовь. Сам он с большим уважением относился к первому и последнему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву и неоднократно приглашал того в свои программы. При этом и о нынешнем лидере России Владимир Познер отзывался весьма дипломатически.

«Путин силен. Он силен в умении поставить то, как он понимает интересы России, таким образом, что с этим приходится считаться, - констатировал в одном из интервью Познер. - Нравится это или не нравится, но Путин заставил считаться с интересами России».

Позже, уже после начала СВО, легендарный теледеятель заявил, что, насколько он может судить, президент России Владимир Путин хотел «проследить за тем, чтобы у Украины не было возможности вступить в НАТО». По поводу Джо Байдена Познер высказался следующим образом: тот сам искал конфликта, «довольно долго дразня медведя, надеясь, что медведь отреагирует и попадет в ловушку».

Несмотря на то, что Владимир Познер долгие годы считался в нашей стране «чужим среди своих», предателем России он не стал. Да, он перестал появляться на телевидении, закрыл свою программу (кстати, буквально накануне начала СВО), на какое-то время уехал из страны. Благо, тройное гражданство (РФ, Франции и США) дает в этом плане весьма широкие возможности, но за рубежом работать не стал.

В 2024 году в интервью Forbes Познер рассказал, что ему предлагали сотрудничество сразу несколько западных телеканалов. Однако поставили условие – высказываться «определенным образом» в отношении России и лично Путина.

Во время вручения государственной награды

«Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я – нет», - поделился в беседе с коллегами Владимир Познер.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отозвался о Владимире Познере как об «убежденном патриоте своей страны», а руководитель Первого канала Константин Эрнст предложил ему вернуться в эфир. Не исключено, что в скором времени мы с вами, уважаемые читатели, вновь услышим до боли родной голос, который скажет: «Да, такие сейчас времена»...