Курьерам в России захотели запретить ездить по тротуарам

В ближайшее время, вероятно, будет введен запрет на передвижение курьеров на электровелосипедах по тротуарам. Нововведение может начать действовать уже текущей весной, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

Правительство рассматривает возможность приравнять этот вид транспорта к мопедам. В соответствии с этим, его владельцы должны будут двигаться по правой стороне проезжей части и получить водительские права. До 3 апреля кабмин ожидает проект поправок в Правила дорожного движения, регулирующих использование средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В документе указано, что транспортные средства с двигателями, мощность которых в режиме продолжительной нагрузки превышает 250 Вт, должны рассматриваться как мопеды.

Велосипеды с электроприводом, которые обычно используют сотрудники торговых сетей для доставки товаров, теперь можно увидеть на тротуарах. Они обгоняют пешеходов и иногда сталкиваются с ними, что вызывает недовольство у людей, отметил собеседник издания. По его словам, ситуация усугубляется тем, что такой транспорт становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Это заставляет власти задуматься о введении новых ограничений для велосипедистов, добавил источник.

Согласно информации, предоставленной Научным центром безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел, за первые девять месяцев 2024 года в стране произошло 920 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов с электрическим двигателем.

В результате этих инцидентов 25 человек погибли, а еще 926 получили травмы различной степени тяжести. Эти данные являются первичными, поскольку ранее подобные подсчеты не проводились. В 42,9% (395 случаев) ДТП были вовлечены работники служб доставки, использующие велосипеды. В этих происшествиях пять человек погибли, а 402 получили ранения.