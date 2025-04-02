Курьерам в России захотели запретить ездить по тротуарам

Лера Букина

В ближайшее время, вероятно, будет введен запрет на передвижение курьеров на электровелосипедах по тротуарам. Нововведение может начать действовать уже текущей весной, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

Курьерам в России захотели запретить ездить по тротуарам
© РИА Новости

Правительство рассматривает возможность приравнять этот вид транспорта к мопедам. В соответствии с этим, его владельцы должны будут двигаться по правой стороне проезжей части и получить водительские права. До 3 апреля кабмин ожидает проект поправок в Правила дорожного движения, регулирующих использование средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В документе указано, что транспортные средства с двигателями, мощность которых в режиме продолжительной нагрузки превышает 250 Вт, должны рассматриваться как мопеды.

Велосипеды с электроприводом, которые обычно используют сотрудники торговых сетей для доставки товаров, теперь можно увидеть на тротуарах. Они обгоняют пешеходов и иногда сталкиваются с ними, что вызывает недовольство у людей, отметил собеседник издания. По его словам, ситуация усугубляется тем, что такой транспорт становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Это заставляет власти задуматься о введении новых ограничений для велосипедистов, добавил источник.

Согласно информации, предоставленной Научным центром безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел, за первые девять месяцев 2024 года в стране произошло 920 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов с электрическим двигателем.

В результате этих инцидентов 25 человек погибли, а еще 926 получили травмы различной степени тяжести. Эти данные являются первичными, поскольку ранее подобные подсчеты не проводились. В 42,9% (395 случаев) ДТП были вовлечены работники служб доставки, использующие велосипеды. В этих происшествиях пять человек погибли, а 402 получили ранения.

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