Россиянка не смогла пережить смерти мужа на СВО и оставила дочерей 5 и 8 лет сиротами

Жительница Хакасии не смогла пережить смерти мужа на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП 124».

Когда именно россиянка стала вдовой, не сообщается. Она так и не смогла смириться с тем, что осталась без мужа.

После того как женщины не стало, ее дочери 5 и 8 лет остались сиротами. Старшая девочка из-за переживаний перестала разговаривать. Сейчас с детьми работают психологи.

Ранее вдове другого бойца СВО выставили счет после похорон мужа. Это произошло в Белгородской области. С женщины потребовали вернуть якобы излишне выплаченную ей пенсию.