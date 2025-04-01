Актриса Мария Машкова заявила, что хочет вернуться в Россию с гастролями. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что в 2022 году Машкова уехала вместе с семьей в США. Со своим отцом Владимиром Машковым она прервала отношения из-за расхождения в политических взглядах.

Как заявила сама Машкова в одном из недавних интервью, она была бы рада приехать в Россию с гастролями. При этом она уточнила, что сделает это только в том случае, если страна «наконец-то будет свободной».

Ранее Владимир Машков высказался по поводу возможного возвращения Михаила Ефремова в кино.