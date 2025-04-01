На «Госуслугах» появился сервис для проверки количества сим-карт

Минцифры сообщило, что на портале «Госуслуги» появился новый сервис, который позволяет проверить количество сим-карт, которые были оформлены пользователем в личных или корпоративных целях.

Отмечается, что такой сервис позволит проверить, как много сим-карт зарегистрировано за конкретным пользователем — эта информация стала актуальной с 1 апреля, когда в силу вступил запрет на продажу сим-карт тем гражданам России, которые уже оформили на себя 20 абонентских номеров. При этом, сервис позволяет не только узнать количество сим-карт, но и расторгать ненужные договоры.

«Теперь все оформленные на вас номера у любых операторов связи будут собраны в специальном разделе сим-карты на "Госуслугах". Вы сможете просматривать номера и давать им названия. Когда оператор подключится к сервису, вам станут доступны новые функции. Просматривайте любые оформленные на вас номера - личные и корпоративные. Если ваш мобильный оператор подключился к сервису расторжения договора, от личного номера у этого оператора можно будет отказаться», — сообщили в Минцифры.

Помимо этого, теперь в личный кабинет на «Госуслугах» будут приходить уведомления о новых сим-картах, а также о расторжении услуг связи. А вот тот номер, к которому привязан аккаунт на «Госуслугах», удалить будет нельзя — сначала будет необходимо сменить привязку в личном кабинете.