Риелтор из Томска извинилась за слова о заработке на гибели участников СВО

Илья Родин

Риелтор из Томска Марина извинилась за совет женщинам старше 30 лет искать мужчину, находящегося на СВО, чтобы после его возможной гибели получить положенные выплаты и приобрести квартиру за 8 млн. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее в интернете получило широкое распространение видео, на котором предприниматель дает ряд советов россиянкам.

«Я хочу обратиться к людям, которые приняли мои слова по поводу «бизнес-плана» с участниками СВО за чистую монету. Это был сарказм в сторону бессовестных женщин, которые охмуряют мужчин и пользуются их доверчивостью с целью собственного обогащения вот таким мерзким путем», — разъяснила риелтор.

Марина заметила, что ее слова в интервью не следует воспринимать как совет. Она уточнила, что сама презирает такие качества в женщинах.

«Я всего лишь хотела осветить проблему, но сделала это неудачно. Еще раз прошу прощения за необдуманные слова. И на самом деле мне искренне жаль тех парней, которые стали жертвами таких неблагочестивых девушек», — отметила предприниматель.

Ранее автор подкаста Дарья Черданцева, где был озвучен «совет» Марины, сообщила, что расценила слова риелтора как сарказм.

Журналисты заметили, что словами риелтора заинтересовались СК РФ и Генпрокуратура. За дискредитацию ВС РФ предпринимателю может грозить до 7 лет тюремного заключения.

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