Риелтор из Томска Марина извинилась за совет женщинам старше 30 лет искать мужчину, находящегося на СВО, чтобы после его возможной гибели получить положенные выплаты и приобрести квартиру за 8 млн. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее в интернете получило широкое распространение видео, на котором предприниматель дает ряд советов россиянкам.

«Я хочу обратиться к людям, которые приняли мои слова по поводу «бизнес-плана» с участниками СВО за чистую монету. Это был сарказм в сторону бессовестных женщин, которые охмуряют мужчин и пользуются их доверчивостью с целью собственного обогащения вот таким мерзким путем», — разъяснила риелтор.

Марина заметила, что ее слова в интервью не следует воспринимать как совет. Она уточнила, что сама презирает такие качества в женщинах.

«Я всего лишь хотела осветить проблему, но сделала это неудачно. Еще раз прошу прощения за необдуманные слова. И на самом деле мне искренне жаль тех парней, которые стали жертвами таких неблагочестивых девушек», — отметила предприниматель.

Ранее автор подкаста Дарья Черданцева, где был озвучен «совет» Марины, сообщила, что расценила слова риелтора как сарказм.

Журналисты заметили, что словами риелтора заинтересовались СК РФ и Генпрокуратура. За дискредитацию ВС РФ предпринимателю может грозить до 7 лет тюремного заключения.