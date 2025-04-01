«Афиша» наградила победителей театрального проекта «Малая форма»

Студенты ГИТИСа получили возможность ещё до выпуска из вуза поставить собственный спектакль

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Компания «Афиша» совместно с ГИТИСом и «Арт-платформой» объявила результаты первого конкурса-лаборатории «Малая форма» — уникального проекта по поддержке молодых театральных талантов. Победителем стала команда спектакля «Живые?» режиссёра Мити Вёрсты, которая получит поддержку «Афиши» на реализацию.

Инициатива «Афиши» и «Арт-платформы» позволила студентам ГИТИСа впервые создать не учебную работу, а полноценный спектакль в условиях профессионального театрального процесса. Участники — режиссёры, актёры, сценографы и продюсеры из разных мастерских и курсов — две недели готовили эскизы по произведениям Даниила Хармса к 120-летию со дня рождения драматурга, посещали мастер-классы звёзд театра (Олег Меньшиков, Юлия Пересильд) и работали на настоящей сценической площадке.

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»:

«Мы видим в проекте "Малая форма" важнейшую инвестицию в будущее российского театра. Здесь молодые режиссеры, актеры и продюсеры получили возможность не только реализовать свои идеи ещё до выпуска из ГИТИСа, но и научились защищать их коммерческий потенциал. Со стороны "Афиши" как ключевого ресурса о культурной досуговой жизни и одного из ведущих билетных маркетплейсов страны мы знаем, это сложно — уметь заинтересовать аудиторию, чтобы из ста спектаклей купили билет именно на твой. Убеждён, что победивший эскиз станет отправной точкой для успешного театрального блокбастера, который устроит солдаут на "Афише" и откроет новые перспективные имена широкому зрителю».

Эскизы участников оценивали ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России, художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков, заслуженная артистка России Юлия Пересильд, генеральный продюсер театра «Геликон-опера» Эдуард Мусаханянц, генеральный директор Музыкального театра им. К.Станиславского и В. Немировича-Данченко Андрей Борисов, режиссер, руководитель «Арт-платформы» Дмитрий Бикбаев, режиссер Кирилл Вытоптов, актриса Лика Рулла, и.о. генерального директора компании «Афиша» Евгений Сидоров, руководитель инженерно-производственной компании «Сценический портал» Артем Керпек. Голосование экспертов проходило в режиме закрытого анкетирования путём прямого подсчета голосов. Премьера спектакля-победителя состоится 22 ноября, в День рождения ГИТИСа, на сцене «Арт-платформы» (Новый Манеж).