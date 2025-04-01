Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в апреле

Метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, какая погода ждет россиян в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, во второй половине апреля жителей Центральной России ждут несколько вспышек «майского» тепла. Как уточнил Тишковец, в такие дни температура будет подниматься до +15°C — +20°C.

При этом, первая половина апреля будет холодной, а весь месяц будет «щедр на осадки».

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