Православную святыню привезли во Владикавказ

Во Владикавказе открылась выставка «Чырыстон Ир. Православная Осетия», на которой верующие могут приложиться к святыне — ковчегу с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщает ГТРК Алания.

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Гости выставки также увидят церковную утварь и атрибутику, духовную литературу, иконы русских мастеров, изделия народных промыслов и монастырских мастерских.

В этом году на ярмарку-выставку приехали участники из Сирии, Сербии, Черногории, Грузии. В рамках выставки запланирован целый ряд просветительских, культурных мероприятий с участием приглашенных священнослужителей, писателей и ученых. Посетить ярмарку можно по 6 апреля включительно.

Ранее сообщалось, что мощи святого Николая Чудотворца на самом деле могут находиться в турецком городе Демре, а вовсе не в Италии, как гласит общепринятая версия. Работы в Демре начались еще в 1989 году, но лишь два года назад специалисты из Университета Мустафы Кемаля обнаружили в небольшой пристройке, вплотную прилегающей к храму святителя Николая, внушительных размеров нишу с захоронением.