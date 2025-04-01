Шукшина назвала идею о пособиях беременным школьницам безнравственной

Актриса и телеведущая Мария Шукшина назвала безнравственным решение некоторых региональных властей распространить социальные выплаты на беременных школьниц. По ее словам, такие действия не принесут положительного результата.

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— Нравственное воспитание — мы говорим о духовно-нравственных ценностях и о нравственном патриотичном воспитании — невозможно основывать на безнравственных действиях. Невозможно. Из этого ничего не получится. Из этого получится не со знаком плюс и не ноль, а со знаком минус, — цитирует Шукшину News.ru.

Депутат Виталий Милонов, в свою очередь, заявил, что введение выплаты для беременных школьниц — это «удивительная глупость». Он также допустил, что блогеры и СМИ неверно поняли посыл принятых мер.

Общественник Виталий Крупин тоже прокомментировал данную инициативу. По его словам, необходимо проводить разъяснительную работу со школьницами и их родителями.

1 апреля стало известно, что беременные ученицы школ в Кузбассе смогут получить единовременную выплату, сумма которой составит 100 тысяч рублей. При этом в Орловской и Брянской областях также планируют принять подобные меры.