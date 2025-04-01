Путин передал советские монеты для создания памятника к 80-летию Победы

Президент России Владимир Путин передал коллекцию советских монет, хранившихся у него и его семьи, для создания памятника, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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«Монеты времён СССР от Президента России и его семьи переданы белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю», — сообщили в Кремле.

Владимир Путин узнал о проекте от Алексея Талая во время церемонии вручения государственных наград в мае 2024 года.

Российский лидер выразил поддержку инициативе и пообещал передать свои коллекционные монеты.

В марте Путину подарили сборник стихов от военных из Костромы, находящихся в зоне СВО.