Москалькова назвала число находящихся в Сумах жителей Курской области

В Сумах на территории Украины остаются еще 50 жителей Курской области, которых вывезли с территории России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее цитирует ТАСС.

По информации Москальковой, до сих пор неясно, когда куряне смогут вернуться домой, так как власти Украины не называют конкретные сроки возвращения их на родину. Омбудсмен рассчитывает на скорейшее урегулирование этого вопроса.

«Мы каждый день на связи с Международным комитетом Красного Креста, по их данным, в Сумы сегодня никто из курян дополнительно не прибыл», — сообщила Москалькова.

29 марта Москалькова сообщала, что жителей Курской области, которых вернули с Украины, доставили в регион. Родственница жителя Суджи, который находится в Сумах, рассказала, что родным не сообщают, когда состоится следующая эвакуация. Известно лишь о первой группе возвращенных россиян, которая прибыла в страну в начале марта.