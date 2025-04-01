Ясновидящая предсказала затопление европейского города

Ясновидящая Инна Алексеева (Мишина) рассказала о своем сне, в котором увидела, как один европейский город уйдет под воду из-за сильнейшего цунами. По ее словам, она находилась в стороне, но все видела как наяву.

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— Я издалека вижу, как до небес поднялась огромная волна воды. Люди бегут, машины едут, но она полностью поглощает этот город. Я отворачиваюсь, а позади вижу цифры «2» и «5» в виде черных лебедей, — поделилась ясновидящая.

По словам эзотерика, цифры говорят о том, что события произойдут уже в 2025 году. Этот город — Рим.

— Я рассматривала город и увидела там Колизей. Причем не разрушенный, как сейчас мы его видим, а еще целый. Там был император, который выпускал гладиаторов. <...> Причем на фоне целого старинного Колизея были современные высокие дома. Как будто два времени одновременно, — добавила Алексеева.

Затопление будет таким сильным, что люди будут бежать на самые высокие точки города, однако вода их достанет. Ясновидящая добавила, что во сне затопление было практически до неба, сообщает «Подмосковье сегодня».

— Зрелище не для слабонервных. Волна была очень страшная, погибло много людей. Мне уже когда-то снился сон, в котором я ходила и видела Рим под водой. Видимо, он действительно окажется затопленным, — заключила экстрасенс.

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