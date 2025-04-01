Мизулина предъявила новые требования к блогерам Дудю и Лебедеву

Лефортовский суд Москвы принял уточнения к исковому заявлению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю*.

«Сегодня истец уточнил исковые требования, добавил претензии по еще четырём видеороликам, опубликованным в YouTube и VK», — сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.

По его словам, дело рассмотрят 16 апреля.

В сентябре Мизулина подала иск о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву.

Она также сообщила, что не пойдёт на мировую с Лебедевым и Дудем.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.