Налог на бездетность для 30 миллионов мужчин предложили ввести в России

В России проживает около 30 миллионов холостых мужчин возрастом от 25 до 45 лет, и они могли бы платить налог в размере 25 процентов от их заработной платы. Такое мнение во вторник, 1 апреля, высказал член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Виктор Таранин.

© Вечерняя Москва

Он подчеркнул, что сейчас молодые люди придерживаются принципа «жить для себя», будто они никому ничего не должны, и отметил, что подобное мировоззрение категорически вредно для страны.

— Если у нас таких людей 30 миллионов, я предлагаю кардинально решить вопрос: ввести налог на бездетность порядка 25 процентов. Это если мы хотим решить данный вопрос, а если хотим идти по убывающей, давайте ничего не делать и говорить, что все хорошо, — заявил парламентарий в ходе своего выступления на пленарной сессии «Новая индустриализация и умножение народа» на Московском экономическом форуме.

Кроме того, Таранин предложил продлить выплату декретницам до трех лет вместо полутора и раскритиковал портал «Госуслуги» за доступность «развода в постели», передает Бизнес-газета.

О необходимости возвращения налога на бездетность также высказывался депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он заявил, что цель мужчины — это имя и дети, и отметил, что деньги с налога можно отправить на модернизацию российских детских домов.