Школьники будут сдавать ОГЭ по двум предметам: каких регионов коснется эксперимент

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10 класс. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, нормы будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

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Изменения вводятся в рамках эксперимента. В указанных регионах ученикам будет достаточно сдать экзамены по русскому и математике. В случае их успешной сдачи абитуриент сможет поступить в колледж и получить среднее профессиональное образование.

Для перевода в десятый класс школьники должны будут набрать минимальное количество баллов еще по двум предметам. Список предметов и пороговые баллы будут устанавливать власти участвующих в эксперименте субъектов. Те подростки, которые не набрали минимум для перевода в десятый класс, будут иметь преимущество при зачислении на бюджетные места в указанных регионах.

Также власти участвующих в эксперименте регионов смогут устанавливать перечень профессий, на обучение по которым в колледжи будут принимать без учета экзаменов. От желающих поступить будут требовать лишь аттестат. Если в колледжи будет поступать абитуриент из другого региона, результаты его экзаменов передадут в региональный орган власти, занимающийся вопросами образования.

Эксперимент продлится до конца этого года. В силу закон вступил с момента официального опубликования.