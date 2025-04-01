В России выросло число трезвенников

Доля граждан, которые не употребляют алкоголь, увеличилась до 45% в 2024 году. Данный показатель стал рекордным с 2011-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные комплексного наблюдения условий жизни, который провел Росстат.

Мониторинг проводится раз в два года. В рамках исследования опрашивают 60 тысяч домохозяйств. В 2022 году доля составляла 42,2%, а в 2011 году — 38,2%. Одновременно с этим доля людей, употребляющих алкоголь, снизилась до 54,4% по сравнению с 57,3% в 2022 году. 0,6% респондентов не смогли дать однозначный ответ на вопрос об употреблении алкоголя.

Эта динамика прослеживается как среди мужчин, так и среди женщин. В 2020 году доля мужчин, которые не употребляют алкоголь, впервые превысила треть, увеличившись за два года на 2,6% и достигнув 35,1%. Среди женщин же доля тех, кто не употребляет алкоголь, составила 53,1%, хотя еще два года назад этот показатель был на уровне 50,3%.

«Среди пьющих алкоголь изменилась частота его употребления. Так, один-два раза в месяц стали пить 34,9% опрошенных против 33,9% двумя годами ранее, а несколько раз в неделю — 4,9% против 4,7%», — говорится в материале.

Ранее Минфин РФ выступил за продление лицензий на розничную продажу алкоголя для бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, которые истекают в 2025 году. В частности, продление лицензий коснется заведений общественного питания. Проект постановления, касающийся этого вопроса, опубликован для общественного обсуждения. Согласно документу, информация о продлении сроков будет внесена в единый государственный реестр лицензий в течение трех рабочих дней после вступления постановления в силу.