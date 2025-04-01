Кинолог оценил предложение запретить детям и пьяным выгул опасных пород собак

Кинолог Константин Карапетьянц в разговоре с Рамблером высказался в поддержку инициативы о запрете выгула потенциально опасных собак детьми до 16 лет и людьми, находящимися в состоянии опьянения.

Ранее депутат Нина Останина сообщила, что соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму.

Конечно, несовершеннолетние дети не могут самостоятельно выгуливать не только опасные породы собак, но и крупные породы. Ребенку намного сложнее их контролировать, чем взрослому человеку. Чисто физически он может просто не справиться с животным. И я не понимаю тех родителей, которые отпускают своих детей на прогулку с собаками, примем даже с маленькими собаками. Во-первых, это все-таки ребенок. Во-вторых, возникнуть могут самые разные ситуации, связанные и с драками собак, и со всем остальным. Поэтому вместе с ребенком и с собакой лучше гулять взрослому человеку, чтобы все было под его контролем. При этом я знаю, что иногда дети прекрасно справляются и с дрессировкой собак, и с их воспитанием, и с уходом за ними. Все это, в свою очередь, правильно воспитывает ребенка. Но во всех этих делах должна быть разумная грань. Понятно, что с крупными и злыми собаками детям гулять нельзя. Константин Карапетьянц Ректор Первого профессионального кинологического института

Люди в состоянии алкогольного опьянения не могут контролировать не только поведение собак, но и свое поведение, добавил специалист.

«Зачем нетрезвому человеку куда-то идти с животным? Я понимаю, что существует необходимость, связанная с выгулом собак, но неадекватный человек не сможет ее контролировать. Это однозначно. Собака чувствует состояние человека, она чувствует, насколько она подконтрольна, и на пьяного человека она реагирует иначе. Было множество случаев, когда пьяные владельцы собак допускали и драки животных, и покусы людей. Поэтому соответствующие ограничения, безусловно, нужно вводить. Если пьяному человеку нельзя садиться за руль, то почему ему должно быть разрешено выходить с собакой на улицу? Если инцидент собакой произошел, когда ее владелец был трезвым, – это одно дело, а если был пьяным – другое. Поэтому, полагаю, при таких инцидентах в отношении нетрезвых людей меры наказания должны быть жестче», - отметил эксперт, добавив, что в случае введения соответствующего запрета важным будет вопрос о контроле его исполнения.

Ранее в Дагестане бродячие собаки растерзали пришедшую на кладбище пенсионерку.