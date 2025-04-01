Часть россиян сможет получить дополнительный отпуск до 35 дней

Госдума России приняла закон, предоставляющий родственникам участников спецоперации на Украине право на дополнительный неоплачиваемый отпуск до 35 дней, сообщили в пресс-службе Думы. Согласно новому законодательству, родители, супруги и дети (включая совершеннолетних) военнослужащих, нуждающихся в лечении или реабилитации, смогут использовать это время для ухода за близкими.

«Государственная Дума приняла закон, в соответствии с которым родители, супруги и дети (в том числе совершеннолетние) участников СВО, находящихся на лечении или реабилитации, получат право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней», — заявили в Думе. Сообщение опубликовано в telegram-канале ГД.

Предоставление дополнительного отпуска для ухода за близкими может способствовать их скорейшему восстановлению, так как это позволяет близким людям уделить больше внимания здоровью пациента. Кроме того, закон предусматривает возможность получения до 14 дней дополнительного отпуска для родственников погибших участников СВО. Это касается родителей, вдов или вдовцов и детей.