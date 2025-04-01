У Мизулиной возникли новые претензии к Лебедеву

Столичный суд принял уточнения в исковое заявление Екатерины Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета, адресованное дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

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Уточнения приняты Лефортовским судом Москвы. Речь идет о заявлении о защите чести и достоинства. В нем появились претензии по еще четырем роликам. По словам адвоката Лебедева, материалы размещены в YouTube и VK.

Подчеркивается, что дело продолжат рассматривать до 16 апреля. Заявители по иску - ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и ее глава Екатерина Мизулина.

По словам истцов, ответчики «нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации». Соответчиком по иску выступает блогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом).

Ранее производство по делу было временно приостановлено в связи с назначением лингвистической и фоноскопической экспертизы. Ее поручили провести Российскому федеральному центру судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова при Министерстве юстиции Российской Федерации.

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В числе прочего перед экспертами были поставлены вопросы о наличии в видеоматериалах негативной информации о Мизулиной и возглавляемой ею организации, о форме этой информации — утверждения о фактах или субъективное мнение, а также о том, была ли она выражена в неприличной форме.