Впервые со времен СССР жительница Красноярского края стала "Матерью-героиней"

Жительница Красноярского края получила звание "Мать-героиня". Президент России присвоил его Антониде Акининой из Балахтинского района за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

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Антонида Степановна родила и вместе с мужем Александром Тимофеевичем вырастила семерых сыновей и шестерых дочерей. У них уже есть дети, а у некоторых - внуки.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Котюков, многодетная мать из Красноярского края впервые удостоена звания "Мать-героиня" в современной российской истории. Дело в том, что оно восстановлено лишь немногим более двух лет назад, а до этого присваивалось только в советскую эпоху.

"Александр Тимофеевич занимался спортом и приобщал к этому семью, а Антонида Степановна воспитывала в детях доброту и отзывчивость. Может быть, поэтому дети выбирали для себя профессию педагога и сферу охраны правопорядка", - рассказал о семье глава региона.

Отметим, вместе с Антонидой Акининой звание получили еще семь россиянок - это жительницы Новосибирской, Саратовской, Нижегородской областей, Москвы, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Марий Эл и Пермского края.