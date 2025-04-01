Российский книжный союз и ведущие операторы книжного рынка опубликовали Всероссийский книжный рейтинг за 2024 год. Рейтинг учитывает данные продаж за период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Исходя из предоставленных данных был сформирован топ-50 продаж.

Лидер не изменился - последние несколько лет на вершине топа книга "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко, за год она собрала 96,1 млн рублей.

В целом доля отечественных авторов в ТОП-50 Всероссийского книжного рейтинга за 2024 год выросла до 44% (в 2023 году - 30%), зарубежных - уменьшилась до 56% (в 2023 году - 70%).

На 2-ом месте - первый том автобиографии Николая Цискаридзе "Мой театр" (62,3 млн рублей). На 3-ем месте - "Восхитительная ведьма. Книга первая" Анны Джейн (53,9 млн рублей), на данный момент она считается самым издаваемым автором в России по данным Российской книжной палаты за последние несколько лет.

На 4-ом месте культовый роман для многих поколений подростков - "Дом, в котором…" Мариам Петросян. Пятерку лидеров замыкает книга "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих" Джеймса Клира.

Также в десятке еще раз Анна Джейн с книгой "Твое сердце будет разбито", Михаил Булгаков с романом "Мастер и Маргарита", Виктор Франкл и его книга "Сказать жизни "Да!": психолог в концлагере", Мосян Тунсю - "Благословение небожителей. Том 6" и Ребекка Яррос - "Железное пламя".

За год россияне потратили на книги из ТОП-10 почти 547 млн рублей.

Среди каналов продаж лидируют маркетплейсы с долей 48% (в 2023 году - 55%). Федеральная розница как канал продаж выросла до 42% (в 2023 - 37%). Продажи цифровых книг занимают 10% (в 2023 - 8%).

Как формируется Всероссийский книжный рейтинг? На основе потребительского спроса и учитывает данные продаж и востребованность книг по модели подписки, что отражает интерес к различным темам и определяет векторы развития спроса на книжном рынке. Данные продаж в рублях предоставлены основными игроками в каждом сегменте: офлайн-розница - "Читай-город - Буквоед", e-com - Ozon, цифровые книги - Литрес (продажи по модели ppd и взятия по Литрес Абонементу), Литрес Подписка и MyBook. Каждый партнер предоставил свой список из ТОП-50 наименований в указанный период, данные из всех каналов суммировались и исходя из итоговых сумм был сформирован ТОП-50. Также при расчетах учтены результаты, полученные с помощью системы управления продажами на маркетплейсах на основе алгоритма сбора и анализа данных.

Рейтинг не учитывает учебные пособия, шлейф школьных учебников и юридические справочники. Отдельно представлены рейтинги по сегментам художественной, прикладной и детской литературы, выделен топ аудиокниг.