ОП не поддержала законопроект о защите россиян от бездомных животных

Общественная палата (ОП) РФ не поддержала законопроект, который призван защитить людей от нападений бездомных животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение общественников.

© Газета.Ru

Решение было принято по результатам общественной экспертизы законопроекта. По данным экспертов, большинство случаев нападений на людей относятся к животным, у которых есть владельцы. Так, в Нижегородской области 80% инцидентов, связанных с получением ран от животных, приходится на питомцев, имеющих хозяев. В Волгоградской области около 70% нападений совершили животные, находящиеся на самовыгуле. По мнению общественников, необходимо усилить меры контроля за животными, имеющими владельцев, а также предусмотреть усиление ответственности владельцев за самовыгул.

26 марта Следственный комитет сообщил, что число нападений собак на людей в России с 2022 года выросло в 5,2 раза, а количество случаев, требующих правовой оценки, - в 6,5 раза. До этого рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными. Предлагается разрешить регионам усыплять бездомных собак и кошек после истечения срока содержания в приютах, а также в случаях угрозы людям, имуществу или другим животным. Кроме того, инициатива предусматривает запрет на подкормку и временное удержание бездомных животных, новые обязанности для владельцев пропавших питомцев и штрафы за вмешательство в отлов. Законопроект ранее вызвал критику со стороны Совета Федерации и зоозащитников.