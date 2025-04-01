Вассерман назвал «суровой необходимостью» выплаты беременным школьницам

Выплаты беременным школьницам в регионах в 100-250 тысяч рублей – это суровая необходимость сегодня, заявил НСН депутат Анатолий Вассерман. Беременные школьницы оказываются в таком катастрофическом положении, что без помощи государства просто не выживут и не прокормят ребенка, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Беременные школьницы в Кемеровской области смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, следует из решения правительства региона. Аналогичные меры поддержки ранее ввели в Орловской и Брянской областях, причем в последней школьницы в положении могут рассчитывать на выплату в размере 150 тысяч рублей. Вассерман назвал меру «суровой необходимостью».

«Это, к сожалению, суровая необходимость. Школьницы беременеют вне зависимости от каких-либо выплат. Они оказываются в таком катастрофическом положении, что без помощи государства просто не выживут ни они, ни их дети», - объяснил депутат.

В редакцию НСН ранее поступил текст постановления губернатора Краснодарского края о том, что в регионе будут выплачивать «поощрение беременным школьницам» в размере 250 тысяч рублей. При этом в самой администрации Краснодарского края заявили «Радиоточке НСН», что не рассылали такое постановление.