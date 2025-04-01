Россиянам напомнили, в какие даты празднуют Пасху и Радоницу в 2025 году

Апрель 2025 года — один из наиболее насыщенных месяцев года для православных. В «Вечерней Москве» рассказали, в какие даты принято отмечать те, или иные праздники.

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С 14 по 19 апреля православные празднуют «Страстную неделю». На церковнославянском слово «страсть» означает «страдание». В этот период Церковь вспоминает про все мучения, через которые прошел Христос в последние дни, часы и минуты Его земной жизни.

Именно поэтому каждый из дней этой недели именуется Великим. В период с понедельника по четверг рекомендуется начать приготовления дома к Пасхе — покрасить яйца, испечь куличи.

На Страстной неделе важно исповедаться и причаститься. Верующие стараются причаститься в Чистый четверг.

20 апреля в православии отмечают Пасху. Праздник является олицетворением победы жизни над смертью. Именно в этот день Безгрешный, Иисус из любви к людям жертвует собой. Так происходит искупление человечества от власти смерти.

Пасхальная служба совершается в ночь с субботы на воскресенье.

Радоницу традиционно отмечают 29 апреля. В этот день происходит поминовение усопших. Всю Светлую неделю не положено поминать усопших, не совершаются панихиды, не ходят на кладбище. Для этого установлен специальный день — Радоница.

Ранее для поддержки православных христиан в Госдуме предложили сделать дополнительные выходные в дни Пасхи и Святой Троицы.