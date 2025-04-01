Аномальная погода и первые дожди: чего россиянам ждать от апреля

Апрель 2025 года обещает быть месяцем переменчивой и непредсказуемой погоды в различных регионах России. На большей части территории России ожидается теплая погода, однако временами возможны резкие колебания температур. Синоптики предупреждают о возможности аномально теплой погоды в южных регионах, где температура может превысить норму на 8-10 градусов. В то же время, в столичном регионе и других частях страны возможны периоды похолодания с кратковременными осадками.

Погода в регионах

Жители и гости Крыма могут ожидать теплый начало апреля с температурами от +17 до +23 градусов. Однако следует быть готовыми к дождливому месяцу, так как осадки будут частыми, особенно в первой половине апреля. В Сочи апрель будет соответствовать климатическим нормам с дневными температурами от +9 до +15 градусов. Начало месяца обещает быть особенно теплым (+18 градусов), но затем ожидается увеличение количества осадков.

Жителям Новосибирска следует ожидать переменчивую погоду в апреле: от града и жары до дождей. Температура будет колебаться от 0 до +18 градусов в течение месяца, с возможными ветрами порывами до 12 м/с в начале месяца. А для Владивостока начало апреля будет теплым и сухим, с минимальными температурами около 0 градусов и максимальными — от +6 до +10. Однако к середине месяца ожидается облачность и возможные небольшие дожди.

По Приморскому краю в начале апреля обстановка, предположительно, будет нестабильной. Погодные условия в первые дни недели будут определяться тыловой частью глубокого циклона, который с Сахалина переместится на Охотское море.

Теплое начало апреля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале апреля 2024 года во многих регионах страны установится аномально теплая погода. По его словам, температурные показатели будут значительно выше обычных.

«Почти нет регионов, где температурные аномалии были бы отрицательными. На европейской территории ожидается на 2-4 градуса выше нормы, в Южном федеральном округе — на 8-10 градусов выше нормы», — уточнил синоптик.

Особенно тепло будет в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, где температура значительно превысит привычные значения. Схожая ситуация ожидается и в Якутии, где температура также может быть на 8-10 градусов выше нормы.

Кроме того, Роман Вильфанд предостерег жителей юга европейской части России о возможных опасных погодных явлениях. В регионе прогнозируются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В горных районах возможны лавины.

Погода будет колебаться

По прогнозам синоптика Евгения Тишковца погода в начале апреля изменится. Во вторник ожидаются дожди и понижение температуры до +10...+13 градусов. Тишковец отметил, что вторая половина недели будет относительно холодной после рекордного тепла.

«Со среды далее температура будет колебаться в пределах 0 — +5 градусов ночью и +4 — +9 градусов днем, а также не обойдется без осадков», — сообщил синоптик.

Температура и осадки в Москве

В этом году весна рано пришла в Москву и Подмосковье, но первый месяц весеннего сезона принесет с собой не только тепло, но и значительные колебания погоды. По словам Вильфанда, начало апреля будет теплее обычного примерно на 5 градусов, но это тепло будет сопровождаться сильными дождями и порывами ветра.

С середины первой недели апреля начнется похолодание из-за миграции воздушных масс с севера и северо-запада. Вильфанд предупредил, что температура может опуститься до 1-2 градусов ниже нормы, а ночные температуры будут падать до отрицательных значений. Вторая апрельская неделя обещает быть менее дождливой, с температурой днем от +3 до +9 градусов. Однако 12 апреля, в день Космонавтики, ожидается новый ливень.

С 14 по 20 апреля погода начнет потепление, достигая отметок в +10…+17 градусов, однако зонты пригодятся в четверг, субботу и воскресенье. Последняя декада апреля будет значительно теплее, но 21 и 26 числа пройдут дожди. Последние дни апреля будут облачными с температурой от +8 до +10 градусов.