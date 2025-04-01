Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве

Внук председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова Леонид госпитализирован в Москве из-за проблем с почками. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 36-летний мужчина пожаловался на недомогание в выходные. Сейчас Зюганов-младший остается под наблюдением медиков.

В 2014-м году Зюганов-младший стал самым молодым депутатом Мосгордумы и работает там больше 10 лет. В 2023 году принимал участие в выборах мэра Москвы. Победу на них одержал Сергей Собянин — за него проголосовали 76,38% избирателей. У Леонида Зюганова было второе место и 8,11% голосов избирателей.

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В 2024 году также появлялись сообщения об экстренной госпитализации родственника лидера КПРФ. Зюганов-младший эту информацию назвал слухами и пояснил, что находился в клинике на плановом осмотре.