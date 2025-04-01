Обвиняемый в хищении экс-чиновник попросился на СВО

Экс-глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских, обвиняемый в хищении 2 млрд рублей, выразил желание принять участие в специальной военной операции. Об этом со ссылкой на его адвоката Дима Юнусова пишет ТАСС.

По словам защитника, Донских хотел поехать в зону СВО еще до своего задержания.

«Кадровым [военным] не был, только срочную службу он проходил. Это исключительно гражданская позиция», - пояснил Юнусов.

Адвокат также отметил, что его защитному вменяется девять эпизодов. Пять из них фигурировали в деле изначально, еще четыре добавились позднее. При этом сторона защиты будет готова прокомментировать обвинение после того, как оно будет окончательно сформировано и предъявлено.

По версии следствия, в 2007 и 2008 годах Донских и его сообщники через подконтрольные юридические лица совершили хищение кредитов, которые выдал Россельхозбанк. Донских был в розыске на протяжении 12 лет. Он был арестован в 2024 году в Истринском районе Московской области.