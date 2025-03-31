Доброволец из Татарстана увидел видение в зоне СВО и принял православие

Доброволец из Татарстана увидел видение в зоне СВО, после чего принял православие. Об этом сообщает «RT на русском».

Отмечается, что мужчина получил тяжелое ранение, на фоне которого ему привиделся сюжет из его жизни. После этого раненный «увидел дорогу со ступеньками и Бога».

«Когда уже в больницу привезли, у меня спросили военный билет. Его нашли, открыли, а в нем внутри в пакетике лежит икона. Откуда эта икона взялась, как там оказалась, я так и не понял», — рассказал сам доброволец.

Источник также сообщает, что мужчина получил ранение 24 февраля. После этого он дополз до окопа, где он находился больше суток, пока его не нашли российские военные. По возвращении в больницу мужчина решил принять православие.