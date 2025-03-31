Вызывающая инвалидность инфекция распространяется в одном из городов России

Специалисты зафиксировали вспышку опасной для человека инфекции в Волгограде, сообщает местное издание «Блокнот» со ссылкой на областную администрацию. По данным СМИ, бруцеллез способен поразить внутренние органы и сделать пациента инвалидом.

Инфекция была выявлена на острове Сарпинском в Кировском районе города. На данный момент предпринимаются меры для нераспространения заболевания. Работу проводит областная администрация, люди столкнулись с рядом ограничений.

Заболевание обнаружили у домашних животных в одном из личных подсобных хозяйств. На место происшествия уже выехали ветеринары. Они запретили самостоятельно лечить животных и ввозить на зараженную территорию новых. Также нельзя посещать хозяйство людям, которые не имеют к нему прямого отношения.

Специалисты предупредили, что бруцеллез может перейти на человека, если он употребит в пищу зараженный продукт. Кроме того, заражение наступит при контакте с больным животным или при укусе насекомого.

Ранее сообщалось о волне паники, которая прошла в России в связи с появлением инфекции, вызывающей кровавый кашель. Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава России Елена Малинникова посоветовала избегать мест массового скопления людей. По ее словам, также стоит надевать защитную маску.