Десантник ВС РФ исполнил просьбу из письма матери погибшего бойца ВСУ

Российский десантник нашел в снаряжении погибшего в Курской области солдата ВСУ Сергея Будко письмо его матери. Пожилая женщина просила сообщить о судьбе сына, того кто его прочтет, и оставила номер телефона.

Конечно, мать адресовала послание сослуживцам Сергея Будко, но судьба распорядилась иначе. Ее просьбу исполнил боец с другой стороны. Видео звонка опубликовал Телеграм-канал "Крылатые".

Трубку взяла не сама мать, а ее односельчанка. Десантник объяснил ситуацию и предельно корректно сообщил, что Сергей Будко погиб. Он выяснил, что украинский солдат родом из Полтавской области и ему было около 40 лет.

- А матери его сколько, старенькая, наверное?, - спросил боец.

- Да, ответила собеседница.

- Ей еще не сообщали? Вы ей сообщите как-нибудь, - попросил десантник.

Видно, что односельчанке было непросто вести разговор. В конце она наша в себе силы поблагодарить российского военнослужащего.

Наш десантник не просто выполнил непростую миссию, передав горестную весть матери противника. После его звонка украинское командование уже не сможет причислять Сергея Будко к погибшим без вести. А значит его мать получит положенную компенсацию за гибель сына.