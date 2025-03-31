Муж  оформившей банкротство Блиновской отправил отцу 9 млн рублей

Предприниматель Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, перевел своему отцу внушительную сумму — 8,997 млн рублей. Он назвал банковскую операцию «материальной помощью», пишет «СтарХит».

По данным портала, суд арестовал многомиллиардное состояние Блиновской. В ноябре 2024 года «королеву марафонов» признали банкротом.

Информация о том, что Алексей перевел такую внушительную сумму, заинтересовала правоохранительные органы, отметили журналисты.

Финансовый управляющий в банкротстве Блиновской Мария Ознобихина обратилась в суд с просьбой признать платеж на 8,9 млн недействительным. Заседание по делу состоится 19 мая в Арбитражном суде Москвы.