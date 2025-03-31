Эрмитаж стал участником программы «Серебряный возраст»

Эрмитаж присоединился к программе «Серебряный возраст» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

В рамках программы женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет с петербургской пропиской получают виртуальный сертификат на 1500 рублей в год. Средства можно использовать для приобретения билетов в музеи города.

В Эрмитаже по этому сертификату можно посетить Главный музейный комплекс и Главный Штаб (без экскурсий), а также Дворец Меншикова и центр «Старая Деревня» (с экскурсиями).

«Билет оформляется только в выбранном музее — в кассах со специальным знаком, и только на текущую дату», — пояснили в Эрмитаже.

Ранее в Петербурге рассказали о проекте «Территория здоровья».