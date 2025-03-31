Актер Михаил Ефремов, который 9 апреля освободится по УДО из колонии, рискует получить инвалидность, рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, у Ефремова в колонии обострилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Врачи купировали болезнь, но артисту все еще необходимо специальное лечение.

Пульмонолог пояснил, что причиной инвалидности может стать ХОБЛ.

«ХОБЛ — достаточно серьезное заболевание. Судя по тому, что ему в последнее время было тяжело дышать и общаться, речь может идти о третьей стадии, когда недостаточное количество кислорода поступает в ткани», — отметил Овечкин.

В том случае, если Ефремов продолжит курить, может начаться четвертая стадия, уточнил врач. Он добавил, что организму будет нанесен непоправимый урон, актеру дадут инвалидность.