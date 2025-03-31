В ДНР возобновили очные занятия в 35 образовательных учреждениях

В Донецкой народной республике 35 учебных заведений прекратили дистанционный формат обучения и перешли к очным занятиям. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, решение было принято на заседании республиканского Штаба обороны после анализа текущей ситуации в регионе.

Он подчеркнул, что сейчас в республике функционируют 493 школы из 587 и 443 детских сада из 565 в очном режиме. При этом власти продолжают работу над возвращением всех учреждений к обычному формату работы.

«На прошлой неделе лично проверил готовность объектов к переходу на нормальный формат обучения и запросил у глав муниципалитетов отчеты о том, как пройдет первый очный день. Везде штатная обстановка, питание организовано», — написал глава ДНР.

По его словам, в школе №46 в Донецке обучение проходило дистанционно с периода пандемии коронавируса. Он отметил ,что за время удаленного обучения пищеблок учебного заведения оснастили современным оборудованием. Также были закуплены ноутбуки, интерактивные доски и спортивный инвентарь.