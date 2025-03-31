Конюхов рассказал об экстремальном похудении после 115 дней плавания

Известный путешественник Федор Конюхов рассказал, что похудел на 15 кг за 115 дней плавания на весельной лодке от Южной Америки до Индийского океана. Об этом пишет News.ru.

Ранее сообщалось, что 30 марта Конюхов досрочно завершил переход от Южной Америки до Австралии. За 115 дней он проплыл примерно половину пути, но был вынужден сняться с маршрута из-за постоянных поломок весельной лодки.

«Посмотрел на себя в зеркало: по ощущениям, потерял 15 килограммов», — отметил Конюхов.

По его словам, ранее он неоднократно терял вес в экстремальных путешествиях. В частности, в 2000 году во время гонки на собачьих упряжках через Аляску, в 2012 году после восхождения на Эверест и в 2013 году во время путешествия с другом через Северный Ледовитый океан.