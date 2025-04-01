В Петербурге открылся Музей бомжей

В центре Северной столицы начал работу частный музей бездомных. Экспозиция рассказывает об истории бродяжничества. Попасть в музей можно только с экскурсионными группами. Вырученные от продажи билетов деньги пойдут на оплату работы сотрудников и на помощь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

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В музейной экспозиции представлены истории бездомных людей и их судьбы в разные периоды истории - от древних веков и до конца 20-го века. Всего в музее пять персонажей: калика - скиталец, отправившийся в X веке после Крещения Руси в путешествие в Иерусалим, беглый сибирский каторжник петровских времен, обитательница ночлежки XIX века, а также бездомные времен СССР и 1990-х годов.

Помимо центральных экспонатов, в залах есть объекты как материального, так и нематериального характера. Экспонаты собирали больше года самыми разными способами. Создатели музея отмечают, что экспозиция будет постоянно развиваться и изменяться.

- Наша позиция: бездомные - такие же люди, как и все остальные. Как правило, им нужна помощь, так как никто не хочет жить на улице. Бродяжничество - сложный и комплексный феномен, - пояснили корреспонденту "РГ" создатели музея.

Музей будет работать в формате камерного экскурсионного обслуживания - с экспозицией можно ознакомиться только в сопровождении экскурсовода в группе до восьми человек. Экскурсии проводятся каждый час.

В музее будут также проходить просветительские мероприятия: кинопоказы, фотовыставки, тематические лекции от специалистов из разных сфер, раскрывающие тему бездомности, чтения рассказов, встречи с людьми, которые смогли выбраться с улицы.