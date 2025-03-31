В апреле в Подмосковье пройдет более 200 ярмарок

В Московской области в апреле запланировано проведение свыше 200 ярмарочных мероприятий, приуроченных к периоду Великого поста, празднованию Пасхи и открытию дачного сезона. Информацию предоставила пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

© Вести Подмосковья

В 41 городском и муниципальном округе будет организовано 212 ярмарок. В десяти округах, в том числе в Орехово-Зуевском, Талдомском и Щелковском, будут работать тематические ярмарки, посвященные Великому посту, который завершится 19 апреля. К празднованию Пасхи 20 апреля будет приурочено около 17 торговых площадок.

Посетители ярмарок «Товары регионов России» смогут приобрести продукты для постного стола, фермерскую продукцию, пасхальные товары, текстильные изделия и многое другое. В специализированных зонах в Истре, Волоколамске и Одинцовском округе представят широкий ассортимент товаров для сада и огорода.

С подробной информацией о местах проведения, датах и тематике ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Московской области msh.mosreg.ru.