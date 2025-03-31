Зураб Церетели просит суд в Москве признать право собственности на квартиру

Агентство «Москва»

Народный художник РФ Зураб Церетели подал иск к столичному департаменту городского имущества, в котором просит суд признать право собственности на квартиру. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Пресненском районном суде.

Церетели просит суд в Москве признать право собственности на квартиру
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«Иск Зураба Церетели к департаменту городского имущества Москвы о признании права собственности на квартиру принят к производству», – сказал собеседник агентства.

В иске указывается, что много лет назад художником были приобретены нежилые помещения и квартира. Помещения были оформлены в городском реестре, а вот квартира – нет. В связи с этим Церетели обратился в суд с просьбой признать право на жилье.

Судебное заседание назначено на 14 мая.

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Зураб Церетели
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