Ведущий Владимир Познер отреагировал на приговор лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Напомним, политику назначили 4 года лишения свободы, два из которых условно.

Комментарий журналиста приводит издание «Абзац».

«Как гражданин Франции я полагаю, что суд правильно поступил», - сказал Познер.

Эксперт ответил на вопрос о возможности протестов во Франции из-за приговора Ле Пен

Вместе с тем ведущий отметил, что «это касается Франции, а не России». Познер в разговоре с журналистами задался вопросом, «зачем это надо нам?»

Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента. Помимо лишения свободы, суд назначил политику штраф в размере 100 тысяч евро, а также запретил избираться в органы власти – запрет будет действовать 5 лет. Это означает, что баллотироваться в президенты в 2027 году она не сможет.

В начале января Марин Ле Пен потеряла отца. Политик умер в возрасте 96 лет.