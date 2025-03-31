Сообщения о новом вирусе, из-за которого пациенты кашляют кровью, являются информационно-террористической атакой. Об этом в понедельник, 31 марта, заявил заместитель президента Российской академии образования и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

По его словам, Telegram-каналам и другим источникам информации, которые публикуют материалы со ссылкой на пациентов, якобы пострадавших от нового «кровавого вируса», стоило бы обратиться к врачам.

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— К сожалению, все, в том числе государственные медиаканалы, эту новость подхватили, <...>. (Telegram-канал Shot — прим. «ВМ») сегодня опубликовал, что да, мы действительно это опубликовали, к нам пришла какая-то девушка, какое-то видео <...>. Ну скажи, где эта девушка живет, мы бы ей за это спасибо сказали. Мы бы эту девушку нашли, обследовали, — заявил Онищенко в ходе пресс-конференции НСН, передает News.ru.

29 марта появились сообщения о неизвестном вирусе, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Болезнь начинается с ломоты и слабости, спустя несколько дней могут возникнуть температура до 39 градусов и сильный кашель, доводящий до слез.