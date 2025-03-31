Конюхов рассказал о путешествии на весельной лодке через океан

Путешественник Федор Конюхов, который за 115 дней проплыл на весельной лодке от Южной Америки до середины Индийского океана, похудел на 15 кг. В это время 73-летний мореплаватель находится на китайском сухогрузе после первой в его жизни эвакуации с лодки, сообщает Telegram-канал штаба экспедиции.

© Фёдор Конюхов/Telegram

"Посмотрел на себя в зеркало, по ощущениям, потерял 15 килограммов. Так худел три раза: в 2000 году, когда бежал в гонке на собачьих упряжках Iditarod через Аляску, в 2012 после восхождения на Эверест и в 2013 году, когда шли через Северный Ледовитый океан от Северного полюса до Канады (остров Вард Хант) на лыжах и собачьей упряжке с моим другом Виктором Симоновым. Во всех трех экспедициях была запредельная физическая нагрузка и пахота", - заявил Конюхов, слова которого цитируются в сообщении.

По его словам, лодка "Акрос" во время эвакуации получила существенные повреждения. Несколько ударов о борт сухогруза пришлись на радарную арку, где стоят все вертикальные антенны, сломаны автоматическая идентификационная система и проблесковый маяк.

"Лодку жалко. Все время думаю о ней. И даже в последние минуты она взяла удары на себя и сохранила меня. Когда команда тащила лодку с кормы вдоль борта к трапу, лодка билась о стальной корпус судна. Она сработала как защитная капсула и отработала все столкновения с судном. <…> 115 дней в океане были сложными и рискованными, но эвакуация стала апогеем риска. Когда люди думают, что ты позвонил, к тебе подошло судно и забрали на борт, это заблуждение. В открытом океане, тем более в таких широтах, шансы перебраться без серьезных травм 50 на 50. Слава Богу, мне удалось перейти на борт сухогруза живым и здоровым", - отметил мореплаватель.

Предстоящие три недели до прибытия в китайский порт Циндао Конюхов намерен разобрать свои дневники и начнет работу над книгой. Ему также придется привыкать к острой азиатской еде после сублимированных продуктов.

"Первую ночь спал на ровной кровати и на белых простынях. Горячий душ, белые простыни, просторная каюта, никакой качки и кровать - это роскошь. Это какой-то другой мир. Все эти дни и ночи спал, уперевшись ногами в переборки, в распорку, лодка заваливалась с борта на борт. Спас жилет под головой. А тут две подушки и кровать, с которой ты не скатываешься", - поделился путешественник.

Об экспедиции

Путешественник собирался добраться от Южной Америки до Австралии, преодолев расстояние в 18 тыс. км за 200 дней. Переход к Австралии стал вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане, первую часть которого Конюхов преодолел в 2018-2019 годах. Тогда он прошел 11 тыс. км за 153 дня. Для перехода была использована та же лодка "Акрос", которая модернизирована для новой экспедиции. Однако из-за повреждения оборудования во время многочисленных штормов плавание пришлось прекратить.

Длина судна составляет девять метров, вес пустого корпуса - 400 кг.

На "Акросе" есть водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования, а также для отдыха. Лодка создана из расчета, что путешественнику придется столкнуться со штормами, а значит, она должна выдерживать многодневные удары волн и перевороты. На лодке припасено 100 кг сублимированных продуктов из расчета потребления 5 тыс. калорий в день, есть спутниковая связь и солнечные батареи.