Онищенко: мазут не помешает летнему сезону на черноморских курортах

Черноморское побережье в подавляющем большинстве будет открыто, начиная от Сочи, а это более 200 километров, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

© ТАСС

«Ведутся работы в регионе, пока говорить рано о том, есть ли запрет на купание или нет. Я думаю, что черноморское побережье в подавляющем большинстве будет открыто, начиная от Сочи, а это более 200 километров. Что касается утонувшего мазута, это четыре тысячи тонн. Все это будет взято в саркофаг, поэтому при нагреве моря мазут не всплывет, а его начнут откачивать. Я надеюсь, что сезон отдыха и купания будет работать в полной мере в этом году», - рассказал он.

Правительство в апреле этого года даст окончательную оценку тому, как детям можно будет пребывать в детских лагерях на территории Анапы. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на соответствующий вопрос от председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ). При этом директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов доложил, что большая часть нефтепродуктов на Черноморском побережье собрана.