В российском регионе ограничили работу мигрантов с патентами

Власти Нижегородской области ввели ограничения на работу мигрантов с трудовыми патентами. Указ об этом подписал губернатор российского региона Глеб Никитин, сообщается на сайте администрации.

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«Согласно новому документу в регионе вводятся ограничения на привлечение на основании патентов иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в отдельных сферах экономики», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что иностранцев с патентами нельзя будет принимать на работу в сфере курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры и спорта. Работодатели за три месяца должны привести свой штат в соответствие с новыми требованиями.

Согласно статистике, в 2024 году в Нижегородской области число привлеченных и занятых на основании патентов мигрантов, где власти ограничат их труд, составило менее 10 процентов от общего числа выданных патентов, сообщили власти. Указ губернатора, как подчеркивается, не вводит полного запрета на работу мигрантов с трудовыми патентами: иностранцы смогут продолжить работать в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, обслуживании зданий и территорий.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов указал на эффективность одной антимигрантской меры. По словам главы региона, хорошие результаты показал запрет иностранцам работать в сфере перевозок — это привело к значительному снижению аварийности на дорогах.