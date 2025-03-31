В Белгородской области произошла массированная DDoS-атака

Утром в понедельник, 31 марта, на оператора связи ПАО «Ростелеком» была совершена массированная DDoS-атака. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Гладков заявил, что из-за DDoS-атаки прервалась прямая трансляция еженедельного оперативного совещания белгородского правительства. Губернатор отметил, что из-за атаки была нарушена работа интернета.

DDoS-атака представляет собой попытку перегрузить сайт трафиком и сделать интернет-ресурс недоступным. В рамках DDoS-атак множество компьютеров (часто зараженных вредоносным ПО) одновременно отправляют запросы на один сайт или сервер.

Ранее в департаменте международной информационной безопасности МИД России заявили, что с начала украинского кризиса интенсивность кибератак на российские ресурсы многократно возросла. В департаменте подчеркивали, что «акты вредоносного воздействия» хакеров фиксируются почти каждый день.