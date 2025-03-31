Райтис Тимма, отец трагически погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал, что исчезли уникальные вещи из коллекции спортсмена.

Мужчина отметил в аккаунтах своих социальных сетей, что пропали кроссовки и футболки баскетболиста. Причем спортивной обуви насчитывалось более ста пар.

Райтис Тимма сказал, что в исчезнувшей коллекции были футболки клубов, где играл Янис, «все его командные футболки, символ его пути в баскетболе».

Отец спортсмена добавил, что пропало «более 100 пар дорогих кроссовок, редкие модели, все 48,5-го размера. Но теперь этого больше нет. Все исчезло».

По информации мужчины, в коллекцию баскетболист вкладывал не только деньги и время - с теми предметами были связаны воспоминания.

Райтис пожаловался: «Как так получилось? Где все это сейчас? Вопрос, на который пока нет ответа…»