Оформление паспорта станет дороже в случае утери

Говорит Москва

Причинами повышения пошлины за замену документа могут стать также его похищение или порча.

Названо условие увеличения стоимости оформления паспорта
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Во всех случаях россиянам придётся заплатить до 1,5 тыс. рублей. Это продиктовано тем, что необходимо не просто обновить данные, а восстановить удостоверение личности, что требует дополнительной проверки.

По словам гендиректора профессиональной юридической группы «АИД» Давида Адамса, для стандартных случаев, таких как достижение 20- или 45-летнего возраста, изменение фамилии или других персональных данных, установлена пошлина в размере 300 рублей. Кроме того, есть категории граждан, которые освобождаются от уплаты госпошлины за замену паспорта, пишет РИА Новости. В качестве примера юрист привёл детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Такая же льгота у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также участников спецоперации.

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