Названо условие увеличения стоимости оформления паспорта

Причинами повышения пошлины за замену документа могут стать также его похищение или порча.

Во всех случаях россиянам придётся заплатить до 1,5 тыс. рублей. Это продиктовано тем, что необходимо не просто обновить данные, а восстановить удостоверение личности, что требует дополнительной проверки.

По словам гендиректора профессиональной юридической группы «АИД» Давида Адамса, для стандартных случаев, таких как достижение 20- или 45-летнего возраста, изменение фамилии или других персональных данных, установлена пошлина в размере 300 рублей. Кроме того, есть категории граждан, которые освобождаются от уплаты госпошлины за замену паспорта, пишет РИА Новости. В качестве примера юрист привёл детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Такая же льгота у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также участников спецоперации.